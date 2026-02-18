Cristicchi e Francesco | uno spettacolo tra fede ricerca interiore e il confine tra santità e follia

Cristicchi e Francesco sono protagonisti di uno spettacolo che esplora i confini tra fede e follia, spinto dalla volontà di risvegliare le coscienze. Simone Cristicchi porta in scena la figura di San Francesco d’Assisi con “Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”, uno spettacolo che invita a riflettere sulla ricerca interiore e sulla santità. La rappresentazione si svolge in un teatro di Roma, dove il pubblico può seguire il racconto di un santo che ha sfidato le convenzioni del suo tempo.

Cristicchi e Francesco: uno spettacolo per risvegliare le coscienze. Simone Cristicchi porta sul palco la figura di San Francesco d’Assisi con lo spettacolo “Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”. L’opera debutterà domani e venerdì al Teatro Carani di Sassuolo, per poi proseguire sabato e domenica al Comunale di Carpi. Cristicchi intende offrire una riflessione contemporanea sulla spiritualità del Santo, indagando il confine tra follia e santità e la sua attualità in un periodo storico segnato da crisi e incertezze. Un percorso interiore alla base dello spettacolo. Lo spettacolo nasce da un percorso personale di Cristicchi, che ha portato l’artista a confrontarsi con il tema della spiritualità attraverso la frequentazione di monasteri e un intenso scambio epistolare con suore di clausura a Lovere, sul lago d’Iseo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Francesco di Simone Cristicchi: "In equilibrio tra santità e follia. Insegna a spogliarsi del superfluoIl Francesco di Simone Cristicchi offre un ritratto introspectivo tra santità e umanità, invitando a riflettere sul valore del distacco dal superfluo.

Tra follia e santità: Cristicchi porta in scena a Udine il suo "Franciscus"In occasione del 800° anniversario della morte di san Francesco, Simone Cristicchi presenta a Udine il suo spettacolo

Simone Cristicchi FRANCISCUS - Assisi 8.06.2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.