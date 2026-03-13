Il misterioso virus Coruna che colpisce gli iPhone è sfuggito da un laboratorio dei servizi americani Realtà o suggestione? L’indagine di iVerify

Un nuovo virus chiamato “Coruna” ha iniziato a colpire gli iPhone, attirando l’attenzione degli esperti di tecnologia. Secondo i risultati di un’indagine condotta da iVerify, si sostiene che il malware possa essere stato rilasciato da un laboratorio dei servizi americani. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia e non, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La notizia, per gli appassionati di high tech e non, se verificata avrebbe dell’incredibile. Il misterioso virus “Coruna” che colpisce gli iPhone sarebbe “sfuggito da un laboratorio dei servizi americani”. Realtà o suggestione? La notizia è stata riportata da Il Corriere della Sera, citando il sito di iVerify (un’app iOS che può aiutare i proprietari di iPhone a rilevare se hanno subito tentativi di hacking, ndr). Si tratterebbe del “primo caso osservato di sfruttamento di massa di telefoni cellulari, inclusi quelli iOS di Apple, da parte di un gruppo criminale che utilizza strumenti, probabilmente creati da uno stato nazionale”. Si parla di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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