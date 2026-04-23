Pisa, 21 aprile 2026 - Un racconto tenero, luminoso e profondamente autentico, nato da un’esperienza concreta vissuta nel cuore del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. MdS Editore annuncia la pubblicazione di Pepe – Un puledrino eccezionale, nuova uscita firmata da Giulia Borghi, la più giovane autrice della casa editrice. Il libro nasce da un’esperienza di servizio civile presso il Parco di San Rossore, luogo che ha offerto all’autrice non solo ispirazione, ma anche uno sguardo vivo e ravvicinato su una natura capace di educare, sorprendere e lasciare tracce profonde. Da questo incontro prende forma la storia di Pepe, un puledrino curioso, dolce e pieno di slancio, che accompagna i lettori in un percorso di crescita fatto di primi passi, emozioni, paure, meraviglia e scoperta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da esperienza a San Rossore a libro: da Mds arriva "Pepe - un puledrino eccezionale"

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Una raccolta di contenuti

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Da esperienza a San Rossore a libro: da Mds arriva Pepe - un puledrino eccezionaleNato da un’esperienza di servizio civile al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il volume racconta con dolcezza il tema della scoperta e della crescita. Giulia Borghi è la più giovane autri ... msn.com

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