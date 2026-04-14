Doppio appuntamento per Mds Editore con il libro ‘Piccolo Orco’

Doppio evento per l'editore in due località toscane, con la presentazione del libro ‘Piccolo Orco’ scritto da Paolo Gherbassi. Le date sono fissate per il 13 aprile 2026 e coinvolgono le comunità di San Giuliano Terme e Vecchiano. La pubblicazione, rivolta a un pubblico di lettori giovani e adulti, sarà al centro di incontri pubblici in entrambe le località.

San Giuliano Terme (PI), 13 aprile 2026 – Tra San Giuliano e Vecchiano doppio appuntamento con ‘Piccolo Orco’ di Paolo Gherbassi. Sabato 18 aprile alle ore 11 alla Biblioteca ‘U. Martini’ e domenica 19 aprile alle ore 16 da MdS Editore due iniziative dedicate al libro che in queste settimane ha raccolto grande attenzione da parte di lettori e famiglie. Al centro una storia per l’infanzia che affronta con delicatezza temi sociali come fragilità, esclusione e scoperta di sé. Due appuntamenti pensati, in collaborazione con l’associazione La Voce del Serchio, tra i territori di San Giuliano Terme e Vecchiano per accompagnare il successo di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppio appuntamento per Mds Editore con il libro ‘Piccolo Orco’ Doppio appuntamento al Liceo "Giannone" per il nuovo libro di Francesca Fialdini"Come fossi una bambola" venerdì 30 gennaio presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio presso la sala conferenze della sede... Doppio appuntamento con il teatro per ragazziUltimi due appuntamenti con lo spettacolo per ragazzi "Il coniglio Guglielmo", prodotto da Marche Teatro – Teatro del Canguro di Ancona. Anche oggi MdS Editore vi aspetta in passeggiata con Alessandra Pozzi dalle brave Libraie della Libreria Giunti in Passeggiata. - facebook.com facebook