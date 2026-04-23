Da dove arriva chi pernotta nel Piacentino? I primi 20 Paesi per provenienza
Nel Piacentino, i dati a consuntivo 2025 sull’ospitalità mostrano le origini dei visitatori che pernottano nella provincia. L’Ufficio Statistico ha analizzato i primi 20 paesi di provenienza di chi sceglie questa destinazione, offrendo uno sguardo dettagliato sulle nazionalità e le aree geografiche di provenienza dei turisti. Questa analisi si inserisce in una più ampia valutazione territoriale del fenomeno turistico locale.
Da dove arriva chi pernotta nel Piacentino? Il focus è parte dei dati a consuntivo 2025 sul turismo dell’Ufficio Statistico della Provincia di Piacenza, insieme all'analisi territoriale del fenomeno.L'analisi dei principali flussi delle presenze turistiche dall’estero (188mila circa) - riferisce.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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