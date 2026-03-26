Nei primi due mesi dell’anno, la richiesta media di mutui per la casa in provincia di Piacenza è stata di circa 125.800 euro. In Emilia-Romagna, l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it segnala un incremento dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un importo medio richiesto di 141.307 euro.

La stima dell’Osservatorio di facile.it per gennaio-febbraio 2026 sulle province emiliano-romagnole, la modalità “fisso” resta quella preferita L’andamento provinciale - Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Emilia-Romagna nei primi due mesi del 2026 - scrive l'Osservatorio - emergono importanti differenze a livello locale. Bologna è la provincia emiliano-romagnola dove tra gennaio e febbraio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (154.258 euro), seguita da Rimini (147.711 euro), Modena (144.399 euro) e Ravenna (140.795 euro).Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Forlì-Cesena (135.956 euro), Parma (134. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Mutuo per la casa, nei primi due mesi dell’anno richiesta media di 125mila 800 euro nel Piacentino

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