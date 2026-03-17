Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Castiglion Fibocchi

L’ufficio postale di Castiglion Fibocchi ha riaperto al pubblico a partire da oggi. La struttura è di nuovo accessibile ai cittadini dopo un periodo di chiusura. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e permette di riprendere le normali attività postali nella frazione. La notizia è stata resa nota attraverso un avviso pubblico.

Arezzo, 17 marzo 2026 – . Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Enrico Fermi, 2 rosso pronti ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Castiglion Fibocchi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Castiglion Fibocchi Articoli correlati E’ tornato disponibile al pubblico l’ufficio postale di Monte San SavinoE’ tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Monte San Savino. Torna disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a PoppiArezzo, 21 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a Poppi.