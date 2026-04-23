La Commissione parlamentare per le Questioni regionali, guidata da un senatore, ha visitato due città della Campania, Benevento e Avellino, nell’ambito di una missione istituzionale dedicata alle aree interne. La visita si è svolta nell’arco di un breve periodo e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e amministratori locali. L’obiettivo principale è stato quello di approfondire le questioni legate allo sviluppo e alle esigenze delle zone interne della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Commissione parlamentare per le Questioni regionali, guidata dal senatore Francesco Silvestro, ha fatto tappa in Campania con una missione istituzionale dedicata alle aree interne, toccando in particolare Benevento e Avellino. L’obiettivo è raccogliere indicazioni utili su criticità e prospettive di sviluppo di territori segnati da spopolamento, carenze infrastrutturali e difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali. Nel corso degli incontri con amministratori locali, enti e rappresentanti del territorio, è emersa con forza la necessità di intervenire su mobilità, sanità e opportunità economiche, elementi ritenuti fondamentali per contrastare il declino demografico e rilanciare queste aree.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Benevento ad Avellino, la mission della Commissione parlamentare

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