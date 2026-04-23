Da Atersir arrivano quasi 400mila euro per la pavimentazione di tre parcheggi e nuovi alberi

Da Atersir sono stati destinati circa 400 mila euro per lavori di riqualificazione di tre aree di sosta in città. Le modifiche riguardano la sostituzione della pavimentazione impermeabile con una superficie permeabile, nelle zone di Piazzale Accoglienza, via Savolini e via Osoppo. Inoltre, sono previsti interventi di piantumazione di nuovi alberi nelle stesse aree.

Sostituzione della pavimentazione impermeabile con superficie permeabile nei parcheggi di Cesena a Piazzale Accoglienza, via Savolini e via Osoppo dove è prevista anche la piantumazione di alberi. Sono i tre progetti del Comune di Cesena, ritenuti ammissibili ai finanziamenti previsti da Atersir.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Maxi rotonda sull'Adriatica, arrivano le barriere anti rumore e quasi 200 nuovi alberiSi avvia verso il completamento il piano di riqualificazione ambientale della rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare 72 per San Marino, con la... Aree verdi pubbliche affidate alle associazioni: arrivano alberi da tartufo e nuovi spazi condivisiFirmati due patti di collaborazione triennale per la cura e la manutenzione: benefici ambientali e iniziative con le scuole “Il primo intervento...