Maxi rotonda sull' Adriatica arrivano le barriere anti rumore e quasi 200 nuovi alberi

Si avvicina il completamento del progetto di riqualificazione ambientale sulla maxi rotonda tra la Statale 16 e la Consolare 72. Sono in corso i lavori per installare le barriere anti rumore e piantare quasi 200 nuovi alberi, tra cui 184 che arricchiranno le aree verdi dei due snodi principali. L’intervento mira a migliorare la qualità della vita di chi attraversa la zona e a rendere più piacevole e sicura la circolazione.

Si avvia verso il completamento il piano di riqualificazione ambientale della rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare 72 per San Marino, con la messa a dimora di 184 nuovi alberi che andranno ad abbellire e valorizzare le aree verdi interne ed esterne ai due importanti snodi viari della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Adriatica Rotonda Barriere anti-rumore. Lavori al via nel 2027 Nel 2027 prenderanno il via i lavori per le nuove barriere anti-rumore lungo la ferrovia di San Giuliano. Barriere anti rumore sui binari. Incontro in municipio con Rfi: "Vogliamo delle risposte" Si tiene un incontro pubblico nel municipio con RFI per discutere delle barriere anti-rumore sui binari del quartiere Serenella. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Adriatica Rotonda Maxi incidente oggi sull’Adriatica a Cesena: 5 ragazzi feriti (2 sono gravissimi)Savignano (Cesena), 16 settembre 2025 – Spaventoso incidente alle 11.41 di stamattina sulla statale 16 Adriatica nella zona a mare all'altezza del grande centro commerciale Romagna Shopping Valley, ... ilrestodelcarlino.it ADRIATICA IND. VIRTUS CORATO – PIELLE MATERA 85-50 Vittoria larghissima in trasferta per la Virtus! Dopo lo stop di Manfredonia, Corato domina a Matera e si impone con un netto 50-85 al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine Parte - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.