Cyberbullismo e isolamento | il grande dialogo per i giovani

? Cosa sapere Il 21 aprile il Rotary Club Caltanissetta ha concluso il progetto Scialla al Pala Galilei.. L'incontro affronta cyberbullismo, revenge porn e isolamento sociale tra gli studenti del territorio.. Il 21 aprile il Pala Galilei dell’Istituto G. Galilei – A. Di Rocco di Caltanissetta ha ospitato un incontro fondamentale per le nuove generazioni, segnando la conclusione del progetto Scialla promosso dal Rotary International Distretto 2110 Sicilia-Malta e sostenuto dal Rotary Club di Caltanissetta. L’aula scolastica era letteralmente gremita: studenti, docenti e soci rotariani si sono riuniti per dare seguito a un percorso iniziato lo scorso novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

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