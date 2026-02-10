Montegiorgio | al via il ‘Bullizzometro’ per prevenire violenza e cyberbullismo tra i giovani

Questa mattina a Montegiorgio si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo tra i giovani. Le autorità e gli educatori hanno parlato di iniziative concrete, come il nuovo progetto ‘Bullizzometro’, pensato per aiutare ragazzi e genitori a riconoscere e affrontare i comportamenti violenti o offensivi online e in presenza. L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie e le scuole, per evitare che i problemi si aggravino e si trasformino in situazioni difficili da gestire.

Un incontro a Montegiorgio, in provincia di Fermo, ha acceso i riflettori sul bullismo e cyberbullismo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e prevenzione. La consigliera comunale Elvinia Minnoni ha promosso un’iniziativa, il ‘Bullizzometro’, per affrontare il problema della violenza giovanile e sensibilizzare istituzioni, scuole e associazioni. L’evento, svoltosi al chiostro Sant’Agostino, ha visto la partecipazione di esperti e testimonianze dirette. Il fine settimana scorso, il chiostro Sant’Agostino di Montegiorgio ha ospitato un dibattito cruciale sulla violenza giovanile, in concomitanza con la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Montegiorgio Provincia

Venerdì 16 gennaio 2026, il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone ha avviato il progetto Net4Respect, un percorso educativo volto a sensibilizzare studenti e staff sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta una sfida crescente per giovani e famiglie.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Montegiorgio Provincia

Argomenti discussi: Santa Maria Apparente spietata, vittoria di prestigio contro il Montegiorgio; Il ritmo del trotto, l’anima del basket: Montegiorgio celebra i campioni al San Paolo; Montegiorgio, il borgo che legge. Crescono i numeri dei lettori che usufruiscono dei servizi; Montegiorgio scopre il suo gioiello: ANTOGNOZZI devastante in Juniores.

Montegiorgio città della dieta mediterranea, via al progettoUn progetto che mira a coniugare ambiente, gastronomia e turismo. Montegiorgio (Fermo) si proietta a essere la città della dieta mediterranea, e sabato scorso si è svolto un convegno dedicato proprio ... ansa.it

Santa Maria Apparente spietata, vittoria di prestigio contro il MontegiorgioPRIMA CATEGORIA - Un successo all'inglese Colpo salvezza del Santa Maria Apparente che si regala una vittoria di prestigio superando all'inglese al Don Silvestro Contigiani, casa momentanea di questa ... youtvrs.it

Bullizzometro nelle scuole: sabato 7 febbraio la presentazione pubblica del progetto a Montegiorgio facebook