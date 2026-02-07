In Italia cresce il ricorso all’intelligenza artificiale tra i giovani. Più della metà di loro, il 51%, utilizza strumenti digitali molto più avanzati di qualche anno fa. Gli esperti invitano a un approccio diverso: non serve essere esperti di tecnologia, basta stare vicini, ascoltare e parlare. Più che vietare, meglio creare regole condivise che tutti rispettano. La sfida è attuare un dialogo aperto, prima di mettere limiti, per fermare il fenomeno del cyberbullismo.

“Non serve essere esperti, bisogna essere presenti. Dialogo prima del divieto. Regole condivise non imposte. Fai attenzione ai segnali. Insegna a proteggere la privacy. Educa all’empatia anche online. Impara a riconoscere il cyberbullismo. Costruisci una relazione che vada oltre lo schermo”. Sono alcuni dei principi del manifesto dedicato ai genitori dall’associazione no profit Fare x Bene Ets, con Keenetic, in vista della Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo e del Safer Internet Day che si celebrerà il 10 febbraio. Un secondo manifesto è dedicato ai giovani e, dal prossimo anno didattico, sarà avviato anche un programma nelle scuole secondarie per arrivare alla definizione di un “Patto“ genitori-figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia contro il cyberbullismo: giovani iperconnessi, il 51% usa l’IA

Ci ha lasciati Maria Rita Parsi che ho avuto l’onore e il piacere di coinvolgere in più iniziative legate alla comunque battaglia sul cyberbullismo, sempre preziosi i suoi interventi, come deliziosa la persona. Che la terra le sia lieve facebook