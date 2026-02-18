Stop ai cellulari in classe la testimonianza di una studentessa | dal crollo iniziale alla riscoperta dei volti dei compagni

Giulia, studentessa di Pomezia, ha raccontato come il divieto di usare i cellulari in classe abbia causato un momento difficile, ma poi abbia portato a riscoprire il volto dei compagni e a migliorare la concentrazione. La scuola ha deciso di vietare gli smartphone durante le lezioni, e molti studenti hanno inizialmente reagito male, sentendosi isolati. Tuttavia, con il passare dei giorni, hanno iniziato a parlare di più tra loro e a partecipare attivamente alle lezioni. Giulia stessa ha notato che, senza il cellulare, si è sentita più coinvolta e meno distratta.