Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti | il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docenti

Il fenomeno del cyberbullismo cresce tra gli adolescenti italiani. Quasi la metà dei ragazzi tra 15 e 19 anni, il 47,1%, ha subito insulti online, un aumento rispetto al 34,1% del 2020. La situazione preoccupa e richiede attenzione immediata. Nel frattempo, Save the Children ha lanciato una piattaforma rivolta ai docenti per aiutare a contrastare il fenomeno tra i più giovani.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.