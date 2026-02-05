Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti | il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docenti
Il fenomeno del cyberbullismo cresce tra gli adolescenti italiani. Quasi la metà dei ragazzi tra 15 e 19 anni, il 47,1%, ha subito insulti online, un aumento rispetto al 34,1% del 2020. La situazione preoccupa e richiede attenzione immediata. Nel frattempo, Save the Children ha lanciato una piattaforma rivolta ai docenti per aiutare a contrastare il fenomeno tra i più giovani.
Il cyberbullismo colpisce il 47,1% dei ragazzi tra 15 e 19 anni, con un incremento significativo rispetto al 34,1% registrato nel 2020. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
