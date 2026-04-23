Cyberattacco russo alla CDU | hacker colpiscono il Bundestag su Signal

Nelle ultime ore sono stati segnalati attacchi informatici provenienti da hacker russi che hanno preso di mira la chat Signal della Presidente del Bundestag e di alcuni esponenti della CDU. Secondo le fonti, i cyberattacchi hanno coinvolto i dispositivi di alcuni politici tedeschi, con messaggi anomali intercettati nelle conversazioni private. Le autorità competenti stanno indagando sui dettagli di questa operazione e sulle eventuali implicazioni.

? Cosa sapere Hacker russi colpiscono la chat Signal della Presidente del Bundestag e di esponenti CDU.. L'attacco tramite falso chatbot mette in luce le vulnerabilità dei canali politici europei.. Un attacco informatico di tipo phishing ha colpito il telefono della Presidente del Bundestag, Klöckner, coinvolgendo una chat di gruppo su Signal che includeva esponenti di alto livello della CDU, tra cui Merz. L’incidente cyber ha interessato la seconda carica più importante del parlamento tedesco, con ripercussioni dirette sulla sicurezza delle comunicazioni interne al partito conservatore. Secondo quanto emerso, l’attacco ha preso di mira un gruppo di messaggistica istantanea frequentato dal consiglio direttivo dell’Unione Democratica Cristiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyberattacco russo alla CDU: hacker colpiscono il Bundestag su Signal Notizie correlate Hacker russi: il trucco per rubare codici Signal e WhatsAppUn allarme lanciato dalle agenzie di sicurezza olandesi ha messo in luce una minaccia imminente che prende di mira le comunicazioni digitali di... Attacco hacker a Signal: il codice numerico a cui fare attenzioneLa piattaforma di messaggistica Signal ha fatto sapere di numerosi tentativi di phishing nei confronti di giornalisti e funzionari governativi.