Attacco hacker a Signal | il codice numerico a cui fare attenzione

La piattaforma di messaggistica Signal ha segnalato diversi tentativi di phishing rivolti a giornalisti e funzionari governativi. Secondo quanto comunicato, sono stati rilevati attacchi hacker che coinvolgono un codice numerico specifico, utilizzato come parte delle strategie di intrusione. L'azienda ha invitato gli utenti a prestare attenzione a questo codice e a adottare misure di sicurezza adeguate.

La piattaforma di messaggistica Signal ha fatto sapere di numerosi tentativi di phishing nei confronti di giornalisti e funzionari governativi. Secondo i servizi d'intelligence olandesi si fa strada l'ipotesi di attacchi a opera di hacker russi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Com'è finita la vicenda dell'attacco hacker a Milano Ristorazione: "Attenzione a richieste di terzi"A un mese di distanza dall’attacco informatico di tipo ransomware che ha colpito i sistemi di Milano Ristorazione lo scorso 24 novembre, la società,... Ascolti tanta musica? Ecco i fattori a cui devi fare attenzione per evitare problemi di uditoMilioni di persone nel mondo ascoltano musica ogni giorno, spesso con auricolari o cuffie, e sempre più a lungo. Una raccolta di contenuti su Attacco hacker a Signal il codice... Temi più discussi: L’attacco fisico al data center Amazon negli Emirati che ridefinisce il rischio cloud; Attacco cyber contro Coupang, gli effetti della violazione sui ricavi nel quarto trimestre; Data poisoning: l’attacco invisibile che cambia il comportamento dell’AI; Oblivion, il malware che con 250 euro al mese consente di colpire qualunque telefono Android. Spionaggio russo: Signal e WhatsApp nel mirino degli hackerIl rischio è concreto e permanente, e richiede un’azione coordinata e informata. it.blastingnews.com Tajani: Sventati attacchi hacker russi a siti Milano Cortina e ambasciateAbbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina. Lo ha rivelato ... adnkronos.com Gli hacker sostenuti dalla Russia violano gli account Signal e WhatsApp di funzionari e giornalisti, avvertono i Paesi Bassi x.com NO SIGNAL È CON NOI IN QUESTA STANZA Apprezzo la devozione con cui molti di voi si rivolgono a me, nei messaggi privati, usando il "Voi". È un’abitudine che vorrei assecondare, ma il mio analista sostiene che avrebbe effetti negativi sulla mia psiche, a - facebook.com facebook