A Ginevra si apre il campionato mondiale di doppio misto di curling, con la partecipazione di atleti di varie nazionalità. La competizione si svolge all’interno di un impianto appositamente allestito per l’evento, che vede in campo diverse coppie di atleti pronti a sfidarsi per il titolo iridato. Tra i protagonisti, un team italiano si prepara a difendere il titolo conquistato in passato, con l’obiettivo di confermare il risultato.

Tutto pronto a Ginevra, in Svizzera, per i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, ai quali l’Italia arriva con la coppia che detiene il titolo: sul ghiaccio del Geneva Sous-Moulin Sports Center, dal 25 aprile al 2 maggio, Stefania Constantini ed Amos Mosaner vogliono confermare l’oro iridato conquistato a Fredericton (Canada) nel 2025. La coppia azzurra, inoltre, ha vinto le Olimpiadi di Pechino 2022 ed ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026: il back to back ai Mondiali è riuscito nella storia soltanto agli svizzeri Irene Schori e Toni Müller, campioni nel 2008 e nel 2009. Le 20 Nazioni partecipanti sono suddivise in...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Marco Mariani: “Mosaner/Constantini per difendere il titolo iridato, ma non sarà facile”

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