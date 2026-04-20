Dl sicurezza Magi +Eu porta e cede cannabis alla Camera

Il 20 aprile, in occasione della giornata mondiale della cannabis, un deputato di + Europa ha portato e consegnato della cannabis nella sala stampa della Camera dei deputati. L’episodio è stato documentato durante la giornata dedicata alla commemorazione internazionale di questa pianta. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’azione è stata resa nota.

Roma, 20 apr. (askanews) – Nella giornata mondiale della cannabis, celebrata a livello internazionale il 20 aprile, il deputato di + Europa, Riccardo Magi, ha portato e ceduto della cannabis nella sala stampa della Camera dei deputati. “Tra le tante norme che colpiscono la libertà dei cittadini, nel decreto sicurezza ce n’è anche una che peggiora la già oscena legge italiana sugli stupefacenti. Noi siamo qui per ricordare invece che è necessario legalizzare e regolamentare il consumo di cannabis per avere benefici sulla salute dei cittadini, nel contrasto alla criminalità organizzata e in un rapporto più sano tra la libertà dei cittadini e...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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