Magi +Europa porta cannabis alla Camera in occasione di 4 20 la giornata mondiale della cannabis – Il video

Il 20 aprile 2026 alla sala stampa della Camera si è tenuta una riunione dedicata al 420, riconosciuto a livello internazionale come la giornata mondiale della cannabis. Durante l’evento è stato diffuso un video che mostra come il partito Magi (+Europa) abbia portato la cannabis all’interno dell’istituzione parlamentare in questa occasione. La giornata è stata celebrata con attenzione ai temi legati alla pianta e alla sua possibile regolamentazione.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 420, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale della cannabis. Riccardo Magi di +Europa ha portato la cannabis in Parlamento per denunciare la norma proibizionista contenuta nel decreto sicurezza relativa alla cosiddetta lieve entità. La conferenza stampa in contemporanea con la riunione delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, la seduta fiume per approvare decreto sicurezza. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la vicesegretaria di +Europa Antonella Soldo e coordinatrice di Meglio Legale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 420, la giornata mondiale della cannabis – Il video proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis

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