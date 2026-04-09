Bagarre Senato tra Malan FdI e i Cinque Stelle su antimafia urla in Aula – Il video

Durante l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, si è verificata una discussione animata tra lui e i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle. L'informativa del Presidente del Consiglio sull'antimafia ha dato il via a urla e scambi di battute tra le due parti. Il tutto si è svolto nel contesto di una seduta caratterizzata da tensioni tra i diversi gruppi politici presenti in Aula.