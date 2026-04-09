Bagarre Senato tra Malan FdI e i Cinque Stelle su antimafia urla in Aula – Il video
Durante l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, si è verificata una discussione animata tra lui e i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle. L'informativa del Presidente del Consiglio sull'antimafia ha dato il via a urla e scambi di battute tra le due parti. Il tutto si è svolto nel contesto di una seduta caratterizzata da tensioni tra i diversi gruppi politici presenti in Aula.
(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Dopo l'informativa in Aula al Senato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è scoppiata la bagarre durante l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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