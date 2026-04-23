Un nuovo studio condotto presso l'ospedale San Matteo si concentra sulle cause genetiche degli arresti cardiaci improvvisi tra le persone sotto i 50 anni in Lombardia. Il progetto, chiamato GenetiCA, analizza i profili genetici di pazienti colpiti da questo tipo di evento per identificare eventuali fattori di rischio. L'obiettivo è migliorare la prevenzione e le strategie di intervento precoce in questa fascia di età.

? Cosa sapere Il progetto GenetiCA del San Matteo studia le cause genetiche degli arresti cardiaci in Lombardia.. Lo screening proteggerà circa 150 nuclei familiari ogni anno tramite diagnostica e counseling gratuito.. La ricerca scientifica in Lombardia punta a individuare le radici genetiche degli arresti cardiaci che colpiscono gli under 50, con l’obiettivo di proteggere circa 150 nuclei familiari ogni anno attraverso uno screening mirato. Il progetto denominato GenetiCA, promosso dalla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia in sinergia con Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, si configura come un protocollo unico a livello mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuori a rischio: la caccia ai geni per salvare gli under 50

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