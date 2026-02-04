Non aprite quella porta nuova vita con A24 | in arrivo un film e una serie tv

La casa di produzione americana A24 prepara il ritorno di uno dei suoi franchise più famosi. Dopo quasi cinquant’anni, vedremo di nuovo sullo schermo “Non aprite quella porta”, con un nuovo film e una serie TV. La produzione ha deciso di riscoprire questa storia iniziata nel 1974 con il film di Tobe Hooper, e ancora non si sa se sarà un remake o una novità che si inserisce nel mondo originale. Per ora, i fan attendono con curiosità.

La casa di produzione e distribuzione americana riporterà sullo schermo uno dei franchise inaugurato nel 1974 con il primo film diretto da Tobe Hooper. A24 ha deciso di lavorare ad una serie televisiva per riportare in auge la saga di Non aprite quella porta. La serie televisiva è scritta da JT Mollner, sceneggiatore di La lunga marcia e avrà Glen Powell come co-produttore esecutivo. Ma no è tutto, perché la casa di produzione a stelle e strisce sta lavorando anche ad un film, inizialmente annunciato per lo sbarco su Netflix ma ora non confermato. Il lungometraggio, secondo Deadline, potrebbe non essere legato alla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La saga di Leatherface torna sotto i riflettori con una novità sorpresa.

