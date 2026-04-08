Otto cuccioli di cane chiusi in una busta di plastica a Monteverde su un bus | salvati dalla polizia

Otto cuccioli di cane sono stati trovati in una busta di plastica lasciata su un bus a Monteverde. Una passeggera ha notato la presenza dei cuccioli e ha allertato le forze dell'ordine. Uno dei cuccioli, chiamato Nina, si trova ora in commissariato insieme agli agenti che l’hanno salvata. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità per tutelare gli animali coinvolti.

Una dei cuccioli oggi si trova in commissariato con gli agenti che l'hanno salvata, si chiama Nina. La scoperta grazie all'intervento di una passeggera. 🔗 Leggi su Fanpage.it Choc a Monteverde, 8 cuccioli chiusi in una busta sul bus: salvati dalla poliziaRoma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività... Orrore sul bus a Monteverde: cuccioli di cane rischiano l'asfissia nel carrello della spesa, salvatiTrasportava otto cuccioli in una busta di plastica all'interno di un carrello per la spesa. Temi più discussi: La nuova vita di Boo e Scout, due cani cuccioli adottati dall’ex presidente Usa Joe Biden; Otto magnifici cani ancora in cerca di un padrone prima dell'estate; Una rara malattia, tre anni di attesa, poi la svolta: Millie Mae, il cane che ha conquistato tutti; Perché i gatti non scodinzolano come i cani? La risposta è nelle nostre aspettative, non nel loro affetto. Ammassa otto cuccioli in una busta di plastica: denunciata per maltrattamento di animaliUna vicenda inquietante si è consumata a bordo di un autobus in transito nella zona di Monteverde, a Roma, durante la scorsa mattinata. Una passeggera, insospettita dal comportamento di una donna ... blitzquotidiano.it Otto cuccioli salvati dalla Polizia a MonteverdeUna mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività pasquali, si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha avuto come pro ... terzobinario.it L’hanno salvata assieme ai suoi sette fratellini. A Monteverde, in una mattina qualsiasi, tutto si è fermato per un dettaglio che chiedeva di essere visto: una busta chiusa, troppo ferma, troppo silenziosa. Dentro, otto cuccioli stretti l’uno all’altro, senza aria, senza - facebook.com facebook Ammassa otto cuccioli nella busta di plastica: donna denunciata per maltrattamento di animali roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com