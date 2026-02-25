Forino | sequestrati 10mila euro falsi donna denunciata dai Carabinieri

Un tentativo di usare banconote false ha portato i Carabinieri di Forino a sequestrare 10mila euro falsi e a denunciare una donna di 56 anni. La donna è stata trovata con le banconote durante un controllo di routine in centro. I militari hanno scoperto la presenza di denaro contraffatto nascosto nella sua borsa. La donna ora rischia di affrontare un procedimento penale per aver tentato di usare soldi falsi.

Nel dettaglio, i militari operanti hanno proceduto al controllo, nel centro abitato del comune irpino, di un'autovettura. A bordo del veicolo viaggiava esclusivamente una donna. Gli operanti hanno rinvenuto all'interno del pacchetto banconote risultate tutte contraffatte, per un valore complessivo di euro 10.000,00. Il denaro è stato sequestrato e la donna deferita alla Procura della Repubblica di Avellino. L'operazione conferma l'attenzione costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto alla circolazione di valuta contraffatta e alla tutela della sicurezza economica dei cittadini.