Cubo nero di Firenze la mail di novembre | la soprintendente aveva avvisato il Comune Troppo scuro l’effetto va attutito

Firenze, 9 febbraio 2026 – La soprintendente aveva già segnalato al Comune che il cubo nero di Firenze risultava troppo scuro e bisognava attenuare l’effetto. La comunicazione risale a novembre, ma ancora oggi si discute di una questione che sembra non aver trovato una soluzione. Le mail tra gli uffici di Palazzo Vecchio e la soprintendenza mostrano come, nonostante le buone intenzioni di collaborazione, ci siano state tensioni e fraintendimenti sulla gestione del progetto.

Firenze, 9 febbraio 2026 – "Spirito di collaborazione" e "l'intento di fugare possibili equivoci". Scrivono così gli uffici urbanistici di Palazzo Vecchio alla Soprintendenza (e viceversa) nello scambio di mail al vetriolo di fine 2025 in merito al cubo nero. Scrivono così, ma forse vogliono dire molto di più l'uno all'altro. Perché da quando il complesso residenziale di lusso nato sulle ceneri dell'ex teatro Comunale è diventato argomento di discussione e oggetto di attenzione degli inquirenti, il Comune di Firenze e l'ente ministeriale hanno cominciato a dialogare con maggiore frequenza – curiosamente dall'approvazione del progetto a oggi, come verificato dalla procura, c'era stato uno stop totale della produzione di atti –, cercando entrambi di cristallizzare nei carteggi quanto fatto in questi anni, su chi ricadevano determinate responsabilità, le specifiche competenze di ogni figura coinvolta.

