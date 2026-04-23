CSM nuovi nomi per la giustizia | cambiano i volti a Napoli e Cagliari

La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto nuovi nomi per le sedi di Napoli e Cagliari, rispettivamente sovrintendente e procuratore. Le nomine riguardano anche i tribunali di Perugia, Salerno e Ravenna, per i quali si attende ancora l’approvazione del plenum. Queste decisioni riguardano i ruoli di vertice nelle rispettive istituzioni giudiziarie, con le nomine che devono ancora essere ufficializzate.

? Cosa sapere La Quinta Commissione CSM propone Soviero a Napoli e Porcu a Cagliari.. Le nomine per i tribunali di Perugia, Salerno e Ravenna attendono la conferma del plenum.. La Quinta Commissione del CSM ha deliberato all’unanimità la proposta di Francesco Soviero come procuratore aggiunto a Napoli e di Gaetano Alberto Porcu per il ruolo di procuratore aggiunto a Cagliari. Tra i nomi pronti per il plenum, si contano anche le candidature di Cecilia Angrisano per la presidenza del Tribunale per i Minorenni di Perugia, Maria Concetta Belcastro per la sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro e Giovanni De Angelis per la sezione penale del Tribunale di Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CSM, nuovi nomi per la giustizia: cambiano i volti a Napoli e Cagliari SERIE A ENILIVE | MISTER PISACANE IN CONFERENZA STAMPA | CAGLIARI - NAPOLI Notizie correlate Arezzo, la Lega punta su 26 nomi: tra ex questore e nuovi voltiLa Lega presenta il proprio schieramento per le elezioni amministrative di Arezzo, confermando il sostegno al candidato sindaco Marcello Comanducci. Tre giudici palermitani verso nuovi incarichi: ecco i nomi proposti dalla Quinta commissione del CsmLa Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta di giovedì scorso (5 marzo) ha proposto all'unanimità il giudice... Una raccolta di contenuti Si parla di: Csm, arriva la conferma del plenum: nuovi incarichi per tre giudici palermitani; Il Csm propone Soviero come nuovo procuratore aggiunto di Napoli. Due nuovi assessori per la giunta Manfredi: i nomiUltime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli. Valerio Di Pietro, esponente Pd, è favorito per la carica di assessore. Di Pietro è stato indicato n ... napolitoday.it