Tre giudici palermitani verso nuovi incarichi | ecco i nomi proposti dalla Quinta commissione del Csm

La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità il giudice palermitano Mario Conte, attualmente in servizio alla prima sezione della Corte d’Appello, per assumere il ruolo di presidente di sezione. La decisione è stata presa durante la seduta di giovedì 5 marzo. Sono stati indicati anche altri nomi di giudici destinati a nuovi incarichi.

La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta di giovedì scorso (5 marzo) ha proposto all'unanimità il giudice palermitano Mario Conte, attualmente in servizio alla prima sezione della Corte d'Appello, per andare a ricoprire il ruolo di presidente di sezione del.