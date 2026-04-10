Ferrara ostaggio dei cantieri | il Pd attacca il Comune sulla gestione della viabilità

A Ferrara, la presenza diffusa di cantieri ha portato a un aumento della congestione del traffico, con strade spesso in tilt. Il Partito Democratico locale ha criticato la gestione della viabilità da parte dell’amministrazione comunale, definendo la situazione come “sfuggita di mano”. La richiesta è quella di un intervento più deciso per migliorare la circolazione e ridurre i disagi dei cittadini.

Ferrara sempre più congestionata, con cantieri diffusi e traffico in tilt: è questa la fotografia restituita dal Partito Democratico cittadino, che denuncia una situazione “sfuggita di mano” e chiede alla Giunta un cambio di passo nella gestione della mobilità.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Provincia, il PD attacca Buonopane: “Gestione ambigua e indifendibile”Provincia, i consiglieri del Partito Democratico a Buonopane: “Il tempo è scaduto, la sua una gestione personalistica, ambigua e indifendibile”. Parcheggi, Zamperini attacca il Comune: "Fa cassa sulla pelle dei lecchesi"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia critico sulla scelta dell'Amministrazione di far diventare a pagamento gli ultimi stalli bianchi.