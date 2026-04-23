Crotone arresto per un uomo che maltrattava la madre | scatta il blitz

A Crotone, un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente per aver violato le condizioni dell’affidamento e maltrattato la madre. L’intervento è scattato dopo che sono stati riscontrati comportamenti incompatibili con le misure restrittive imposte. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno portato a termine le verifiche necessarie. La vicenda riguarda la violazione delle disposizioni legali già applicate all’uomo.

?? Cosa sapere Crotone, uomo arrestato ai domiciliari dopo violazione affidamento per maltrattamenti alla madre. Il Tribunale di Catanzaro revoca la misura alternativa a seguito dei controlli della Polizia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto un intervento decisivo nel centro cittadino di Crotone, portando un uomo ai domiciliari dopo che aveva violato le regole del suo affidamento in prova per maltrattamenti subiti dalla madre. La vicenda si è snodata con rapidità quando le volanti, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, arresto per un uomo che maltrattava la madre: scatta il blitz Notizie correlate Maltrattava e vessava ripetutamente la moglie e il figlio minore a Crotone, il provvedimento contro l'uomoUn uomo è destinatario di una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali... Crotone e Cirò sotto assalto: maxi blitz, un arresto e centinaiaIl Questore Renato Panvino ha coordinato un’operazione di sicurezza massiccia tra Crotone e Cirò. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovane in coma dopo pestaggio a Crotone, arrestato uno degli aggressori per scontare pena; Crotone, scatta l’arresto per violazioni edilizie; Crotone, arrestato uno dei responsabili dell'aggressione a Davide Ferrerio; Crotone, turista picchiato e ridotto in coma: aggressore arrestato per tentato omicidio. Crotone, arrestato per tentato omicidio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 4 mesiLa Polizia di Stato arresta a Crotone un uomo condannato per tentato omicidio. In carcere per 5 anni e 4 mesi dopo la violenta aggressione del 2022. lamilano.it Pestaggio del 2022 a Crotone, eseguito arresto per tentato omicidioIl provvedimento arriva al termine di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone ... ilcrotonese.it COMUNE DI CROTONE Settore 2 Servizi alla Persona, Attività Produttive e valorizzazione del territorio Servizio 2.4 Attività Produttive Avviso pubblico per la concessione temporanea dei posteggi nell'ambito della "Fiera Mariana anno 2026 (Area C)" SI REN - facebook.com facebook