Durante le celebrazioni della Festa della Liberazione, è stato scoperto un manoscritto di don Albino Rossi che riporta le sue testimonianze. La scoperta consente di ascoltare nuovamente la voce di don Rossi, offrendo un approfondimento sulla storia di Scandiano durante il periodo delle bombe. La presenza del manoscritto, ora reso pubblico, rappresenta un elemento importante per ricostruire gli eventi di quegli anni.

La voce di don Albino Rossi, per le celebrazioni della festa della Liberazione, farà vivere la Scandiano sotto le bombe. Quest’anno a Scandiano il 25 aprile si appresta infatti ad essere commemorato in modo nuovo rispetto al passato grazie a una recente scoperta negli archivi della parrocchia della Natività. Si tratta di un documento autografo intitolato ‘Bombardamenti 1944-1945’ scritto a mano dal parroco di allora monsignor Albino Rossi, animatore dei gruppi del Vangelo durante la Resistenza sotto lo pseudonimo Walter. Il sacerdote, con spirito da cronista, decise di appuntarsi tutti gli attacchi avvenuti nel territorio scandianese in cui...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cronaca delle bombe. Ritrovato manoscritto di don Albino Rossi. Rivivrà la sua voce

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