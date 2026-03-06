Manoscritto del ’500 ritrovato tra i banchi del mercatino

Nel mercatino di Perugia è stato trovato un manoscritto del XVI secolo, scritto e firmato dal notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi. L'oggetto del ritrovamento è un documento notarile risalente al 1500, rinvenuto tra i banchi del mercatino locale. La scoperta ha attirato l'attenzione di storici e collezionisti interessati alla documentazione dell'epoca.

Perugia, 6 marzo 2026 – È un manoscritto notarile siglato dal notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi. Contiene atti relativi agli anni 1566-1597: documentazione di rilevante interesse storico e giuridico, testimonianza dell’attività notarile e della vita economico- sociale del territorio amalfitano in età moderna.Il prezioso volume era stato individuato a su un banco ambulante del mercato mensile dell’ antiquariato di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia, i cui proprietari, sottoposti ad indagini, si presumono innocenti. Ora i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia lo hanno restituito al direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Amato Salvatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manoscritto del ’500 ritrovato tra i banchi del mercatino Leggi anche: ‘Ndrangheta, l'ultimo manoscritto del pentito che inguaia il genero del narcos calabrese Nicola Assisi Sora e Isola del Liri, il cane poliziotto "Odina" tra i banchiGiro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici. Tutti gli aggiornamenti su Manoscritto del '500 ritrovato tra i.... Argomenti discussi: Il Ponte Casa d’Aste vende per oltre 500 mila euro il manoscritto di Ippolita Maria Sforza. Manoscritto del ’500 ritrovato tra i banchi del mercatinoL'opera è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia al mercato dell'Antiquariato di Campello sul Clitunno. Contiene atti relativi agli anni 1566-1597 del territo ... lanazione.it Marco Polo, ritrovato a Foligno un manoscritto del MilioneEccezionale ritrovamento in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo (1254-1324): nella Biblioteca Diocesana 'Ludovico Jacobilli' di Foligno (Perugia) è tornato alla luce un manoscritto del ... repubblica.it