Il giorno in cui dovrebbe debuttare è lo stesso in cui su Doha piovono i missili iraniani e le autorità del Qatar sospendono fino a data da destinarsi qualsiasi attività sportiva sul territorio. Lui è in albergo, sente il pavimento e i muri che tremano, si affaccia alla finestra "e vedo le scie delle bombe che cadono, quel giorno ho davvero paura". Poi non ne prova più, Michael Antonio. Perché per fortuna non è più successo niente e perché ha comunque un motivo per sorridere: il posto al centro dell'attacco dell'Al Sailiya è il suo pass per rientrare in quel mondo del calcio in cui si era scavato un posto da star e che a un certo punto pareva non volerlo più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'incidente, la terapia, l'amore, le bombe: Michail Antonio ha ritrovato la voglia di giocare

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