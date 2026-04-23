Crollo nell' asilo Cisl Fp | Pretendiamo dal Comune certezze e cronoprogrammi basta approssimazione

Dopo il crollo di intonaco che ha portato alla chiusura dell'asilo Girasole il 26 marzo, torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza negli edifici scolastici. La Cisl Fp ha richiesto al Comune di fornire chiarimenti precisi e un cronoprogramma dettagliato per gli interventi di messa in sicurezza. La richiesta si unisce alle preoccupazioni espresse da operatori e genitori, mentre si attendono risposte concrete sulle misure da adottare.

Si torna a parlare di sicurezza nelle scuole dopo il crollo d'intonaco che ha portato alla chiusura dell'asilo Girasole, lo scorso 26 marzo. I tempi e le modalità degli interventi per riaprire il plesso sono ancora incerti, anche perché, come sottolineato martedì scorso dall'assessore ai Lavori.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Comune di Latina, la Cisl Fp: "Dipartimenti strategici al collasso"La Cisl fp Latina denuncia una situazione ormai non più tollerabile all’interno di due settori nevralgici del Comune di Latina: il dipartimento... Comune di Avellino, diffida della CISL FP: “Stop immediato alle elevate qualificazioni senza regole condivise”La CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un...