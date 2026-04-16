Comune di Avellino diffida della CISL FP | Stop immediato alle elevate qualificazioni senza regole condivise

La CISL FP Irpinia Sannio ha diffuso una comunicazione in cui chiede al Comune di Avellino di interrompere subito le pratiche di assegnazione di qualifiche elevate senza regole chiare e condivise. La sigla sindacale ha inoltre evidenziato come la gestione organizzativa del municipio presenti problemi e come non ci siano stati confronti significativi con le rappresentanze sindacali.

La CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un reale confronto con le organizzazioni sindacali. «Siamo di fronte a scelte unilaterali, opache e prive di trasparenza – dichiara la Segretaria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Elevate Qualificazioni”, Comune di Avellino diffidato dalla CislLa CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un... Scavi selvaggi per fibra e condotte idriche: stop alle autorizzazioni, il Comune diffida le societàDal Comune di Fondi arriva una diffida ufficiale a tutte le società che hanno effettuato scavi selvaggi sul territorio comunale senza provvedere, nei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Massimo Passaro a Bruxelles contro l'accordo UE-Mercosur; Solofra, bilancio fuori tempo massimo: la minoranza chiama in causa il Prefetto; Trasporto pubblico, atti di fine servizio non inviati: altra diffida per Trotta. Avellino, condoni falsi al Comune: l'indagato denunciò a maggioNell'inchiesta sui condoni falsi al comune di Avellino emerge una nuova denuncia. In ordine temporale risulta essere la terza. A presentarla il responsabile dello sportello condoni del comune di ... ilmattino.it Avellino, condoni falsi al Comune: nuovi controlli della finanzaInchiesta condoni falsi al comune di Avellino, stamattina comparirà davanti al pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro, ai militari dell'aliquota di polizia giudiziaria delle Fiamme Gialle e agli ... ilmattino.it Possono inoltrare domanda i genitori di minori residenti nel Comune di Avellino di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni facebook