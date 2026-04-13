Comune di Latina la Cisl Fp | Dipartimenti strategici al collasso

La Cisl Fp di Latina segnala un grave sovraccarico nei dipartimenti Mobilità e VII – Sue Archivio del Comune. Secondo il sindacato, le risorse umane e le procedure risultano insufficienti a gestire le attività di questi settori, portando a una condizione di crisi. La denuncia si concentra sulla mancanza di personale e sulla difficoltà di mantenere i servizi pubblici in modo efficace.

La Cisl fp Latina denuncia una situazione ormai non più tollerabile all’interno di due settori nevralgici del Comune di Latina: il dipartimento Mobilità e il dipartimento VII – Sue Archivio."Parliamo di dipartimenti strategici, che incidono direttamente sulla qualità dei servizi resi alla.🔗 Leggi su Latinatoday.it Pronto Soccorso al Collasso: CISL FP Irpinia Sannio lancia l’allarme“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la... Luoghi di lavoro non sicuri e carenza cronica di personale al Comune di Chieti: la Cisl Fp verso lo stato di agitazioneLa Cisl Fp verso la proclamazione dello stato di agitazione per i disagi che colpiscono da tempo i dipendenti del Comune di Chieti, fra cui gli...