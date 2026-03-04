Per l’anno scolastico 2026-2027, il numero complessivo di nuovi iscritti alle scuole italiane diminuisce, mentre le iscrizioni alle scuole superiori aumentano rispetto all’anno precedente. I licei mantengono la loro posizione di maggioranza, con il 57,7% degli studenti iscritti. La tendenza generale mostra un calo delle iscrizioni nelle scuole di livello inferiore, mentre le scuole superiori continuano a registrare numeri in crescita.

FIRENZE Calano ancora, nel complesso, i nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026-2027, ma le scuole superiori vanno in controtendenza e registrano un aumento delle matricole. È il quadro che emerge dai dati dell’Ufficio scolastico provinciale: il calo demografico continua a pesare sul primo ciclo, mentre la secondaria di secondo grado "resiste". Sono 21.294 gli iscritti alle prime classi per il prossimo anno scolastico, nella provincia fiorentina. Alle superiori 8.273, in aumento rispetto agli 8.116 di dodici mesi fa. In flessione, invece, sia la primaria sia la secondaria di primo grado. Nell’area fiorentina i licei restano al comando con il 57,7% delle scelte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti in calo ma alle superiori più iscritti. I licei restano al comando con il 57,7%

Scuola, iscritti in calo in provincia di Pesaro e Urbino: resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti, solo 4 su 10 scelgono tecnici e professionaliPESARO La discesa in picchiata non si arresta: sono sempre meno i giovanissimi e, con loro, il numero di iscrizioni alle scuole superiori.

Scuole superiori, iscrizioni al rush finale. Dai licei ai tecnici: le scelte degli studenti a RomaSecondo i primi dati, che arrivano dall'Associazione nazionale presidi di Roma, gli scientifici del centro sono i più "gettonati".

Contenuti utili per approfondire Studenti in calo ma alle superiori più...

Temi più discussi: Dispersione in calo, ma metà degli studenti non raggiunge le competenze minime. I dati; Studenti in calo ma alle superiori più iscritti. I licei restano al comando con il 57,7%; A Mantova boom d’iscritti ai licei: ma gli studenti sono in calo; Al Bo 76 mila studenti, ma nel 2028 si scende: C’è il calo demografico.

Salvate il classico! Studenti in calo, liceo a picco: una tragedia, perché è la miglior scuola del mondoDal 2010 al ‘23, il numero delle matricole si è dimezzato. Salvare questi luoghi sì che sarebbe una vera battaglia culturale di destra ... ilfoglio.it

Dispersione in calo, ma metà degli studenti non raggiunge le competenze minime. I datiIl tasso di abbandono scolastico precoce scende al 9,8%, centrando in anticipo gli obiettivi europei. Tuttavia, la dispersione implicita allarma: metà dei diplomandi oggi possiede competenze alfabetic ... orizzontescuola.it

Oltre la metà degli studenti sceglie i licei. Le iscrizioni al prossimo anno scolastico delle scuole superiori conferma che questa opzione è preferita dal 55,88% (era il 55,99 nell’anno scolastico 2025/2026). Un lieve calo viene registrato anche dagli istituti tecnici facebook

Liceo classico, in provincia di Torino lo scelgono 740 studenti: scompare una sezione del D'Azeglio. Boom di Scienze umane x.com