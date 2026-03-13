Lombardia il crollo delle nascite impatta sulle scuole superiori | in due anni 10mila iscritti in meno

In Lombardia, negli ultimi due anni, le iscrizioni alle scuole superiori sono diminuite di circa diecimila unità, con sette mila di queste registrate nell’ultimo anno. La riduzione degli studenti si riflette sui numeri delle scuole secondarie di secondo grado, mentre la denatalità continua a influenzare il settore dell’istruzione nella regione. I dati evidenziano un calo consistente delle nuove iscrizioni nel breve periodo.

Milano, 12 marzo 2026 – Diecimila studenti in meno alle scuole superiori lombarde in due anni, 7mila in un anno: l’onda lunga della denatalità quest’anno si fa sentire particolarmente nelle scuole secondarie di II grado. Il quadro potrebbe variare a settembre, perché ci potrebbero essere nuovi ingressi di studenti migranti, ma il trend, che alle scuole dell’infanzia e alle primarie è da tempo consolidato, appare abbastanza incontrovertibile. Il forte calo demografico anche tra i banchi di scuola superiore è uno dei dati che emergono dall’analisi dei numeri delle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026-2027. Nel 2024-2025, erano stati circa 89mila gli studenti e le studentesse che si erano seduti ai banchi delle classi prime di licei, tecnici e professionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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