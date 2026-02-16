SP8 Santa Croce – Barba di Ceppaloni | il Comune sollecita interventi urgenti alla Provincia

Il Comune di Ceppaloni ha scritto alla Provincia di Benevento per chiedere interventi immediati sulla SP8 Santa Croce – Barba di Ceppaloni, perché la strada presenta numerose buche e rischi di incidenti. La richiesta arriva dopo aver riscontrato un peggioramento delle condizioni del manto stradale, che mette in pericolo i cittadini e le attività commerciali lungo il percorso. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, con frequenti segnalazioni di danni ai veicoli e di difficoltà alla viabilità.

Il Comune di Ceppaloni ha formalmente sollecitato la Provincia di Benevento affinché intervenga con urgenza sulla Strada Provinciale n. 8 nel tratto Santa Croce – Barba di Ceppaloni, oggi in condizioni di grave degrado e potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento già trasmesse nei mesi scorsi, ad oggi non risultano avviati lavori risolutivi né adottate misure manutentive adeguate. L'Amministrazione comunale evidenzia pertanto una prolungata inerzia dell'Ente provinciale, proprietario della infrastruttura.