Assalto al cantiere dopo lo sgombero Bologna teatro di un’altra guerriglia

Nel quartiere Pilastro a Bologna, il cantiere del Museo dei Bambini è stato preso di mira da gruppi di manifestanti che, dopo lo sgombero, hanno dato vita a una lunga giornata di guerriglia. La protesta si è svolta dall’alba fino a sera, coinvolgendo diverse persone e causando disagi nella zona. La situazione si è mantenuta tesa per tutta la giornata, senza ulteriori sviluppi nelle ore successive.

e Chiara Gabrielli BOLOGNA Bologna resta in scacco del mondo antagonista: il cantiere del Museo dei Bambini che deve sorgere al Pilastro, quartiere simbolo delle periferie bolognesi, è stato il teatro di un’altra giornata di guerriglia, durata letteralmente dalla mattina alla sera. Dopo essere stato liberato ieri all’alba e rafforzato con pesanti new jersey di cemento, in serata è stato di nuovo assaltata dagli attivisti, che hanno buttato giù le recinzioni metalliche appena installate. Le forze dell’ordine hanno reagito con cariche e lacrimogeni e li hanno respinti. Bilancio della serata di follia: quattro persone fermate, a seguito di una sassaiola contro gli agenti nella quale gli antagonisti hanno utlizzato tutto ciò che avevano a disposizione, anche alcune masserizie sgomberate la mattina dall’area occupata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteoGli antagonisti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per partire in corteo ma sono stati fermati e fatti arretrare: si segnala l'uso del...

Askatasuna, sgombero dopo 30 anni: da guerriglia no tav al raid a la Stampa(Adnkronos) –Dalla guerriglia No Tav alle manifestazioni Pro Pal più violente, fino all'assalto a La Stampa: dopo quasi 30 anni Askatasuna è stato...

Pilastro, assalto al cantiere. Danni a telecamere e mezzi. In 40 nel mirino della DigosIn arrivo le denunce per chi ha devastato le recinzioni e occupato il parco. Assieme al comitato ’MuBasta’ anche movimenti antagonisti ambientalisti. A buttare giù le barriere sono stati però alcuni r ... msn.com

Bologna, scontri e lacrimogeni dopo lo sgombero del cantiere del Museo dei bambini al Pilastro: «Attivisti fermati e arresti»Dopo le tensioni della mattina con le prime proteste ci sono stati scontri e disordini in serata: lacrimogeni della polizia per allontanare i manifestanti ... corrieredibologna.corriere.it

