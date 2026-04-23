Cristo si è fermato a Debel

Un crocifisso è stato profanato in un luogo di Debel, nel Libano, provocando reazioni diffuse di sdegno. Le autorità locali hanno aperto un'indagine sull'incidente, mentre le forze di sicurezza stanno cercando di identificare i responsabili. Nel frattempo, sono stati diffusi comunicati ufficiali che condannano l'atto e chiedono rispetto per i simboli religiosi. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e tra le comunità religiose della regione.

Il crocifisso profanato a Debel, in Libano, ha suscitato indignazione generale. Israele si è scusato, i responsabili sono stati puniti e al posto del crocifisso profanato ne è stato collocato un altro. o forse due, non si capisce bene perché l’IDF afferma di averne eretto un altro, con tanto di foto di un crocifisso adornato di icone; ma i soldati dell’Unifil italiano ne hanno poi collocato un altro ancora, più umile e del tutto simile al precedente. Non si comprende cosa ne è stato del crocifisso dell’IDF. Ma, al di là, alcune considerazioni, iniziando dalla più importante: “Un’indignazione vera non dovrebbe iniziare, né finire, con la distruzione di una statua religiosa, per quanto offensiva possa essere tale azione”, scrive il pastore Munther Isaac su al Mayadeen.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Cristo si è fermato a Eboli - Carlo Levi - # 1-5 - Audiolibro - Ad Alta Voce Rai Radio 3

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