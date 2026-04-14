Trump si crede Gesù Cristo

Recentemente, alcuni commentatori hanno osservato che un leader politico ha fatto dichiarazioni che lo avvicinano a figure religiose, affermando di essere Gesù Cristo. Questa affermazione ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e gli analisti, attirando l’attenzione sui modi in cui alcuni leader si presentano pubblicamente. In passato, altri politici avevano usato espressioni simili, spesso accompagnate da toni ironici o autoironici.

Quando Silvio Berlusconi si definiva l’unto del Signore strappava qualche sorriso, perché era evidente a tutti che l’affermazione conteneva una buona dose di (auto)ironia. Donald Trump che tramite intelligenza artificiale si presenta come Gesù Cristo, al contrario, non fa ridere per niente, e anzi fa venire voglia di chiamare la neurodeliri. E non perché noi abbiamo perso il senso dell’umorismo, ma perché a un certo punto, ci sia consentito dirlo con sfumatura nazional-populista, anche basta. Non ci sono mai piaciuti i discorsi pregiudizialmente ostili a The Donald, e anzi per l’uomo abbiamo nutrito inizialmente una certa simpatia. Dopo tutto aveva cominciato piuttosto bene, picconando il woke e presentandosi come il presidente della pace.🔗 Leggi su Laverita.info

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TRUMP SI CREDE GESU’’. DELIRIO AUTOCRATE E BLASFEMO