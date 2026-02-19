Petrecca si dimette e accusa tradito come Gesù Cristo
Paolo Petrecca si dimette dopo aver accusato di essere stato tradito, paragonando il suo gesto a quello di Gesù Cristo. La decisione arriva pochi giorni prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in cui avrebbe dovuto seguire le ultime fasi delle gare. Il direttore di Rai Sport ha annunciato la sua uscita tramite un messaggio su Instagram, precisando di aver consegnato il mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Petrecca lascerà il suo ruolo subito dopo le Olimpiadi, lasciando un vuoto nel settore sportivo della Rai.
AGI - Paolo Petrecca tradito come Gesù Cristo. Questo è il senso del messaggio pubblicato su Instagram dal direttore di Rai Sport che ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell' amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione al termine di una lunghissima scia di polemiche e attacchi personali seguita alla pessima conduzione della cerimonia di apertura dei Giochi. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. L'addio dopo giorni di polemiche. Paolo Petrecca se ne va, dopo che contro di lui si erano schierati i cronisti di Rai Sport che avevano deciso di ritirare il proprio nome dai servizi per tutta la durata delle olimpiadi. 🔗 Leggi su Agi.it
Milano-Cortina, Petrecca si dimette da direttore: svolta a Rai SportPaolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport a causa del cambio di strategia dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: l’incarico ad interim a LollobrigidaPaolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, accusando la pressione crescente sulla sua posizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paolo Petrecca si dimette, la lezione del buon senso in Rai; Rai Sport, è bufera dopo la telecronaca di Petrecca delle Olimpiadi; Chi è Paolo Petrecca e perché si è dimesso; Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le imprese del direttore.
Caos in Rai, Petrecca si arrende: Dimissioni, la mossa (inevitabile) dopo gaffe e polemiche. Chi lo rimpiazzaIl direttore di Rai Sport lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo le proteste: a interim ci sarà Marco Lollobrigida ... libero.it
Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport: lascerà l’incarico alla fine delle OlimpiadiRoma – Dopo che le sue gaffe hanno fatto il giro del mondo, rilanciate dal Washington Post e dal Guardian, e sono diventate il fulcro di una vera e propria bufera, Paolo Petrecca ha fatto un passo ind ... ilsecoloxix.it
“Dov'è, o morte, la tua vittoria Dov'è, o morte, il tuo pungiglione Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!”. 1 Cor 15, 55-57 x.com
