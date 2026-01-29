Brindisi genitori denunciano il prof | Nostro figlio minacciato di morte

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori di un ragazzo di Brindisi hanno denunciato il professore della scuola. Secondo quanto riferiscono, l’insegnante avrebbe spinto il figlio contro il muro e lo avrebbe minacciato di morte. La famiglia ha deciso di fare luce sulla vicenda e ha presentato denuncia alle autorità. La scuola è stata messa sotto controllo e si attendono sviluppi.

I genitori di un adolescente hanno denunciato un suo docente per averlo spinto contro il muro e minacciato di morte. L’aggressione sarebbe avvenuta in un istituto secondario di primo grado in provincia di Brindisi. Il ragazzo frequenta la terza media e, stando alla sua versione, nell’orario scolastico è stato sgridato e percosso dall’insegnante, oltre a essere stato vittima di violenza verbale con gravi frasi come “Io ti uccido, io ti uccido”. La famiglia è stata assistita dall’avvocato Antonello Anglani che ha suggerito agli inquirenti i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

brindisi genitori denunciano il prof nostro figlio minacciato di morte

© Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, genitori denunciano il prof: “Nostro figlio minacciato di morte”

Approfondimenti su Brindisi Prof

Margherita Ciavattini: «Dopo la morte di nostro figlio, il pensiero è andato a tutti quei genitori costretti a dormire in macchina, fuori dall’Ospedale, perché non possono permettersi un alloggio vicino ai figli ricoverati»

La denuncia: "Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciato"

I genitori di un ragazzo di 14 anni denunciano un episodio avvenuto in classe.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brindisi Prof

Argomenti discussi: Brindisi, insegnante spinge un alunno 14enne contro un muro e lo minaccia: Ti uccido. I genitori denunciano; La denuncia: Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciato; Brindisi, alunno sbattuto da un prof contro il muro di un’aula. I genitori di un 14enne denunciano il caso: Nostro figlio è stato anche minacciato; Violenza a scuola, a Brindisi un docente spinge al muro l’alunno minacciandolo di morte: la famiglia va alla polizia. Cosa rischia il prof?.

brindisi genitori denunciano ilStudente sbattuto al muro dal prof: «Ti uccido». I genitori del 14enne denunciano il docenteAvrebbe spinto uno studente contro il muro e rivolto all’adolescente tra le urla frasi del tipo Io ti uccido. Io ti ... msn.com

brindisi genitori denunciano ilLa denuncia: Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciatoQuerela di parte, l'avvocato al quale si sono rivolti ipotizza i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una ... brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.