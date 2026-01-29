I genitori di un ragazzo di Brindisi hanno denunciato il professore della scuola. Secondo quanto riferiscono, l’insegnante avrebbe spinto il figlio contro il muro e lo avrebbe minacciato di morte. La famiglia ha deciso di fare luce sulla vicenda e ha presentato denuncia alle autorità. La scuola è stata messa sotto controllo e si attendono sviluppi.

I genitori di un adolescente hanno denunciato un suo docente per averlo spinto contro il muro e minacciato di morte. L’aggressione sarebbe avvenuta in un istituto secondario di primo grado in provincia di Brindisi. Il ragazzo frequenta la terza media e, stando alla sua versione, nell’orario scolastico è stato sgridato e percosso dall’insegnante, oltre a essere stato vittima di violenza verbale con gravi frasi come “Io ti uccido, io ti uccido”. La famiglia è stata assistita dall’avvocato Antonello Anglani che ha suggerito agli inquirenti i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, genitori denunciano il prof: “Nostro figlio minacciato di morte”

Approfondimenti su Brindisi Prof

I genitori di un ragazzo di 14 anni denunciano un episodio avvenuto in classe.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brindisi Prof

Argomenti discussi: Brindisi, insegnante spinge un alunno 14enne contro un muro e lo minaccia: Ti uccido. I genitori denunciano; La denuncia: Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciato; Brindisi, alunno sbattuto da un prof contro il muro di un’aula. I genitori di un 14enne denunciano il caso: Nostro figlio è stato anche minacciato; Violenza a scuola, a Brindisi un docente spinge al muro l’alunno minacciandolo di morte: la famiglia va alla polizia. Cosa rischia il prof?.

Studente sbattuto al muro dal prof: «Ti uccido». I genitori del 14enne denunciano il docenteAvrebbe spinto uno studente contro il muro e rivolto all’adolescente tra le urla frasi del tipo Io ti uccido. Io ti ... msn.com

La denuncia: Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciatoQuerela di parte, l'avvocato al quale si sono rivolti ipotizza i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una ... brindisireport.it

Nel dolore per la perdita della piccola Elisabetta Maria, dopo la corsa della speranza al Bambin Gesù di Roma per una grave forma di mononucleosi, i genitori desiderano rivolgere un messaggio pubblico di gratitudine alla città di Brindisi e a quanti hanno ma - facebook.com facebook