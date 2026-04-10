Mozzarella dop aumenti in vista per la crisi in Iran Allarme del Consorzio di tutela

Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop ha segnalato possibili aumenti dei prezzi a causa dell'incremento dei costi di produzione. La crisi in Iran, legata alla situazione nel Golfo, ha contribuito a questa situazione, influendo sui prezzi delle materie prime e dei trasporti. L'eventuale aumento potrebbe interessare il mercato italiano e internazionale, considerando il ruolo di questa mozzarella nel settore caseario.

L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l’allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l’export della Bufala Campana, che vale il 35% della produzione. Sono questi i nodi affrontati dal consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, riunitosi ieri per discutere della nuova emergenza. I numeri per la filiera sono allarmanti: logistica, materiali per confezionamento ed energia rappresentano le voci principali degli aumenti, con il record del gas, che ha registrato un picco di incremento di quasi il 70%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini(Adnkronos) – L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Mozzarella Dop, l’allarme del Consorzio: “Costi alle stelle per la crisi in Iran”. A rischio export e filieraLa crisi internazionale legata al Golfo e all’Iran colpisce anche uno dei simboli dell’agroalimentare campano. Temi più discussi: Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini; Frana Petacciato, anche treni riprendono a circolare su linea Adriatica; Carburanti, arrivano i ribassi su benzina e gasolio: i prezzi di oggi. Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno ... iltempo.it Mozzarella Dop nei guai, aumenti per la crisi in IranLa nuova crisi internazionale legata alle tensioni nel Golfo, con epicentro in Iran, rischia di avere ripercussioni dirette anche su una delle eccellenze simbolo del Made in Italy: la Mozzarella di Bu ... ilfattovesuviano.it Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini x.com #Balneari – Allarme bagnini e burocrazia: confronto in Regione Veneto Si è svolto ieri, martedì 7 aprile, un incontro tra i rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Veneto e Venezia Rovigo, insieme al Consorzio Operatori Balneari Confco - facebook.com facebook