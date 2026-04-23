Crisi mobile a Matera | l’opposizione sfida il Comune e chiede un dibattito

A Matera, l’opposizione ha richiesto un Consiglio Comunale aperto per discutere della crisi nel settore del mobile imbottito. La richiesta arriva dopo le difficoltà che interessano le aziende locali e riguarda la necessità di approfondire la situazione e valutare possibili interventi. La proposta è stata presentata ufficialmente alle autorità comunali, che dovranno decidere se convocare l’incontro pubblico.

? Cosa sapere L'opposizione di Matera chiede un Consiglio Comunale aperto sulla crisi del mobile imbottito.. I consiglieri sollecitano un tavolo con Basilicata e Puglia per sostenere i lavoratori Natuzzi.. I consiglieri di minoranza del Comune di Matera, guidati da Nunzia Antezza, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Angelo Rubino, Saverio Tarasco, Roberto Cifarelli, Domenico Bennardi, Adriana Violetto, Roberto Suriano, Augusto Toto, Domenique Cerrone, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Vincenzo Santochirico, Marina Rizzi e Domenico Schiavo, hanno presentato una richiesta per convocare immediatamente un Consiglio Comunale aperto alle forze sociali a causa della crisi nel distretto del mobile imbottito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi mobile a Matera: l’opposizione sfida il Comune e chiede un dibattito Notizie correlate Leggi anche: Crisi energetica, l'opposizione attacca: "Comune e Provincia attendono passivi decisioni altrui" Matera, il violino sfida il tempo: Mozart e Beethoven a MateraIl Santuario di San Francesco da Paola a Matera ospiterà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:30, un evento musicale di alto profilo intitolato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Matera, le imprese del legno-arredo al Salone del Mobile di Milano tra difficoltà e rilancio; Tv7 2025/26 - Crisi in salotto - 17/04/2026 - Video; Crisi Natuzzi, la Regione Puglia rilancia con il piano per Distretto mobile imbottito: Non ci arrendiamo, serve un accordo subito; Le nuove frontiere della Mobile Economy: dai device alle app la spesa cresce. Crisi dei salottifici: mille in corteo a Matera per chiedere interventiMATERA - Un migliaio di lavoratori del distretto del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso (Matera) hanno scioperato stamani per sollecitare interventi del governo e delle istituzioni locali a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Crisi al Comune di Matera, Bennardi: «Nessun governo con noi del M5S»«Il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto resteranno all’opposizione». Così il consigliere comunale pentastellato ed ex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo la crisi apertasi ufficialmente in ... lagazzettadelmezzogiorno.it Samsung, divisione mobile in rosso per la prima volta causa crisi dei chip x.com Puntata live dal Salone del Mobile a Fiera di Milano, al via oggi. Piattaforma globale di un settore che, nonostante l’ennesima crisi, è forte e dinamico. Soprattutto in Italia, leader in Europa, dove il 2025 ha fatto segnare una lieve crescita. Il fatturato da 26,7 mili - facebook.com facebook