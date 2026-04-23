Crisi Iran e jet fuel | anche al Marconi si naviga a vista

Il settore aereo europeo si prepara a un 2026 segnato da incertezza a causa di una crisi energetica che ha portato a un aumento significativo del prezzo del cherosene. La situazione, che coinvolge anche le tensioni legate all'Iran, sta creando difficoltà per compagnie, aeroporti e passeggeri. La crisi si manifesta in modo evidente anche negli scali italiani, dove le operazioni sono influenzate dall’aumento dei costi e dalla scarsità di approvvigionamenti.

Il settore aereo europeo si appresta a vivere un 2026 "di guerra", stretto nella morsa di una crisi energetica che sta facendo schizzare il prezzo del cherosene e vacillare le certezze dei colossi del cielo e dei passeggeri. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato un effetto domino che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi aerea: 40mila voli cancellati e il jet fuel raddoppia Lufthansa cancella già 20mila voli: la crisi del jet fuel per gli aereiLa più importante compagnia aerea tedesca, Lufthansa, è tra le prime in Europa ad operare tagli preventivi sui voli aerei per risparmiare jet fuel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio; Crisi del carburante aereo, cosa significa per i viaggiatori; Iran: non solo voli e carburante, come può l'attuale crisi toccare le nostre bollette?; Iran, Trump proroga la tregua. Ma Hormuz resta chiuso. Crisi Hormuz, la Iata: Tra 6 settimane rischio carenza carburante per aereiCon la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz l'Unione europea si prepara a presentare misure per intervenire sulla crisi ... iltempo.it Commissione UE: in arrivo linee guida per gestire la crisi del carburante per aereiLa Commissione UE fornirà delle linee guida su come gestire la crisi del carburante per aerei. In arrivo il piano per energia e trasporti. rinnovabili.it A causa della crisi petrolifera globale legata al conflitto in Iran, Timor Est potrebbe affrontare difficoltà nell’approvvigionamento di carburante. Indicazioni e precauzioni. - facebook.com facebook La crisi in Medio Oriente e lo stallo nei negoziati USA-Iran, le conseguenze economiche del conflitto, l’allarme per il taglio dei voli. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3. Con @stefostefanini @GoffredoBuccini @giubileif #DavideTabarelli @FlamiCami @le x.com