Crisi Energetica il piano dell'Ue per l'emergenza | voucher aiuti alle imprese ma niente smart-working

L'Unione europea risponde alla crisi energetica con il piano "Accelerate EU", che prevede voucher energetici, sostegni diretti al reddito e aiuti alle imprese nei settori più esposti come trasporti e agricoltura. Scartate invece misure obbligatorie come lo smart working imposto o limiti alla mobilità, privilegiando invece un approccio più flessibile e temporaneo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Piano anti-crisi dell?Europa, salta l'obbligo di smart working. Aiuti e voucher alle famiglieAiuti di Stato per i settori più esposti alla crisi e voucher per le famiglie vulnerabili.

Voucher, tariffe sociali e riduzioni fiscali (ma salta lo smart working): ecco cosa prevede il piano Ue per la crisi energeticaRoma, 22 aprile 2026 – Un nuovo quadro di aiuti di Stato per i settori più esposti, maggiore coordinamento sulle riserve di gas e petrolio, voucher...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cosa sappiamo dell’Accelerate EU, il piano europeo anti-crisi energetica; Crisi energetica: il piano UE per contrastare gli aumenti; Caro energia, aiuti di Stato e voucher ma niente telelavoro: il piano dell’Ue; Media: i Paesi Bassi attivano il piano contro la crisi energetica.

Crisi Energetica, il piano dell’Ue per l’emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-workingL’Unione europea risponde alla crisi energetica con il piano Accelerate EU, che prevede voucher energetici, sostegni diretti al reddito e aiuti alle imprese nei settori più esposti come trasporti e ... fanpage.it

Più smart working, voucher e mezzi pubblici gratuiti. Il piano UE contro la crisi energeticaLa Commissione europea presenta il piano Accelerate EU: più smart working, voucher energetici per le famiglie e sconti per l'utilizzo dei mezzi pubblici. money.it

Smart working con la crisi energetica: la strategia Ue per ridurre costi e consumi. https://www.economymagazine.it/smart-working-con-la-crisi-energetica-la-strategia-ue-per-ridurre-costi-e-consumi/ #smartworking #consumi #crisienergetica #bollette #economy - facebook.com facebook

La fine(poco gloriosa) del #PNRR ,la crisi energetica mondiale,i problemi strutturali irrisolti RISCHIO #RECESSIONE @alebarbano con Mario Baldassarri Pres Centro Studi Economia Reale e @istao Prof Massimo Bordignon e Prof Marco Leonardi Il prezzo n x.com