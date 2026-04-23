Piano anti-crisi dell?Europa salta l' obbligo di smart working Aiuti e voucher alle famiglie

L’Unione Europea ha presentato un nuovo piano anti-crisi che prevede l’eliminazione dell’obbligo di smart working per le aziende. Inoltre, sono stati annunciati aiuti di Stato destinati ai settori più colpiti e voucher rivolti alle famiglie in difficoltà. Tra le misure annunciate ci sono anche un coordinamento più stretto sulle riserve di gas e petrolio e una riduzione delle accise sui carburanti.

Aiuti di Stato per i settori più esposti alla crisi e voucher per le famiglie vulnerabili. Maggiore coordinamento sulle riserve di gas e petrolio e minori accise sull'elettricità. Sono alcune delle leve proposte dalla Commissione europea per fronteggiare l'impatto della crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Piano anti-crisi dell’Europa Nel piano Accelerate Eu che è stato presentato ieri da Bruxelles non c'è traccia invece dell'invito a imporre almeno un giorno di smart working obbligatorio alle imprese, una proposta contenuta nelle bozze circolate nei giorni scorsi. «Le scelte che facciamo oggi determineranno la nostra capacità di affrontare le sfide di oggi e le crisi di domani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Piano anti-crisi dell?Europa, salta l'obbligo di smart working. Aiuti e voucher alle famiglie Notizie correlate Voucher, tariffe sociali e riduzioni fiscali (ma salta lo smart working): ecco cosa prevede il piano Ue per la crisi energeticaRoma, 22 aprile 2026 – Un nuovo quadro di aiuti di Stato per i settori più esposti, maggiore coordinamento sulle riserve di gas e petrolio, voucher... Voucher, tariffe sociali e riduzioni fiscali (ma sparisce lo smart working): ecco cosa prevede il piano Ue per la crisi energeticaRoma, 22 aprile 2026 – Un nuovo quadro di aiuti di Stato per i settori più esposti, maggiore coordinamento sulle riserve di gas e petrolio, voucher... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa sappiamo dell’Accelerate EU, il piano europeo anti-crisi energetica; Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per disintossicarsi dal petrolio; Piano anti-crisi dell’Europa, salta l'obbligo di smart working. Aiuti e voucher alle famiglie; Energia, il nuovo piano anticrisi di Bruxelles: Stati membri proseguano il sostegno al biometano. Piano anti-crisi dell’Europa, salta l'obbligo di smart working. Aiuti e voucher alle famiglieNel piano Accelerate Eu che è stato presentato ieri da Bruxelles non c'è traccia invece dell'invito a imporre almeno un giorno di smart working obbligatorio alle imprese, una proposta contenuta nelle ... ilmessaggero.it Francia, il governo studia le misure anti crisi. Intanto vara una stretta da 6 miliardi di tagliIl governo interviene per tenere i conti sotto controllo. Ma cresce il fronte di chi chiede misure concrete contro il caro carburanti ... repubblica.it Scatta il piano comunale anti zanzare: “Sono un pericolo per la salute” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com “A CASA NOSTRA NON SI VIENE A FESTEGGIARE” I tifosi del Torino stanno già preparando un piano anti-Inter, per evitare eventuali festeggiamenti per il tricolore Nonostano l’assenza dallo stadio, il popolo granata vuole ribadire il fatto che “nessu facebook