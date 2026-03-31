L’Unione Europea avverte che la crisi energetica potrebbe durare a lungo e causare interruzioni prolungate. Finora ha già comportato un costo di 14 miliardi di euro. L’appello è rivolto ai cittadini e alle imprese affinché adottino misure di risparmio energetico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e ai voli. La situazione richiede una preparazione adeguata alle possibili conseguenze.

Sarà una crisi energetica lunga, avrà delle ripercussioni ed è costata già 14 miliardi all’Europa. Rispetto alla guerra in Ucraina l’Ue ha un grado di preparazione maggiore e soprattutto più rinnovabili, ma la portata della guerra in Iran ha convinto anche i più ottimisti che i 27 Paesi membri devono correre ai ripari. Riducendo i consumi e aumentando il grado di coordinamento, in attesa che anche l’esecutivo europeo metta in campo un carnet di interventi per ammorbidire gli effetti della crisi. È quanto venuto fuori dalla riunione informale in videocall dei ministri dell’energia dell’Ue. Poco prima della riunione, in una lettera ai 27, il commissario all’Energia Dan Jorgensen ha sottolineato che i Paesi membri devono “ prepararsi tempestivamente ” a “ un’interruzione potenzialmente prolungata ” delle “ forniture energetiche “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, Ue: “Bisogna prepararsi a un’interruzione prolungata”. L’invito al risparmio: dal trasporto pubblico ai voli

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